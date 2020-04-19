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AYDIN Sokağa çıkamayan küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi

Sokağa çıkamayan küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdiAYDIN'ın Söke ilçesinde, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Fırat Küpçü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlayacağı bir video çekimi için gereken Türk bayrağını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle almaya...

19.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:02
AYDIN Sokağa çıkamayan küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi

Sokağa çıkamayan küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Fırat Küpçü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlayacağı bir video çekimi için gereken Türk bayrağını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle almaya gidemeyince babası aracılığıyla jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, küçük Fırat'ı kırmayıp, istediği bayrağı satın alıp, evine kadar teslim ederek sevindirdi.

Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Sinan Küpçü'nün, 3 çocuğunun en büyüğü olan Hacı Halil Paşa İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Fırat Küpçü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video hazırlamaya karar verdi. Ancak, bunun için gereken Türk bayrağını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamadığı için alamadı. Küçük Fırat, bunun üzerine babasıyla konuşup, jandarmadan kendisi için bayrak getirmelerini istemesini söyledi.

Baba Sinan Küpçü oğlunu kırmayıp, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, küçük Fırat'ın istediği Türk bayrağını satın alıp, evine kadar teslim etti.

İstediği bayrağa kavuşüan Fırat Küpçü büyük sevinç yaşayıp, "Artık videoyu rahatça hazırlayabileceğim. Beni kırmayıp, bayrağı getiren jandarmalara teşekkür ederim" dedi.

'HEP BİRLİKTE ÇOK GÜZELİZ'

Baba Sinan Küpçü ise, "Dün akşam bir video hazırlamamız gerekiyordu. Bayrak eksikti nasıl bayrak bulabiliriz diye düşünürken, jandarmayı aradık ve çok kısa bir sürede getirip teslim etiler. Bizleri çokta mutlu ettiler. Birlik beraberlik çok güzel bir duygu. Birilerinin bize sahip çıkması, kendimizi sahipsiz hissetmemek çok güzel bir duygu. Allah bu birlik beraberliğimiz, kardeşliğimizi bozmasın. Devletimize ve milletimizi zeval vermesin.

Hep birlikte çok güzeliz" diye konuştu.

AYDIN Sokağa çıkamayan küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi

Kaynak: DHA

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