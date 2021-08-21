Aydın Sezer kimdir? Aydın Sezer kaç yaşında, nereli? Aydın Sezer hayatı ve biyografisi!
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Aydın Sezer kimdir? Aydın Sezer kaç yaşında, nereli? Aydın Sezer hayatı ve biyografisi!

Aydın Sezer kimdir? Aydın Sezer kaç yaşında, nereli? Aydın Sezer hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Aydın Sezer izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Aydın Sezer kaç yaşında, nereli? Aydın Sezer hayatı ve biyografisi! Aydın Sezer kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aydın Sezer hakkında araştırmalar yapılıyor. Aydın Sezer kimdir? Aydın Sezer kaç yaşında, nereli? Aydın Sezer hayatı ve biyografisi!

AYDIN SEZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1959

Kaç yaşında: 62yaşında Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Nereli: Amasya, Türkiye Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Lisesi ve ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun. Askerlik hizmetini KKTC'de (Gemikonağı) Birleşmiş Milletler Barış Gücü (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) nezdinde Türk irtibat subayı olarak tamamladı. 1983 – 2001 yılları arasında, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çeşitli birimlerinde çalıştı. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Afrika Ülkeleri Dairesi Başkanlığı ve Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kahire ve Moskova Büyükelçiliklerinde Ticaret Müşaviri olarak görev yaptı. Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde (American University in Cairo) iş idaresi eğitimi ve 1992 yılında Cenevre'de GATT (bugünkü adıyla Dünya Ticaret Örgütü) dış ticaret eğitimi programını tamamlayarak 'Dış Ticaret Diploması" aldı. Moskova'da faaliyet gösteren bir müteahhitlik firmasında genel müdür yardımcısı olarak 2.5 yıl ve Bakü'de bir Azerbaycan firmasında yatırımlardan sorumlu koordinatör olarak 2 yıl çalıştı. Kavrakoğlu Danışmanlık (Kavrakoğlu Management Institute) firmasının Ankara temsilcisi olarak, başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, Savunma Sanayii Yeniden Yapılandırma Projesi (SSYP), MKE, KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü'nde uzaktan eğitim (the MbaClub) ve danışmanlık projelerinde görev aldı. Referans gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

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Aydın Sezer kimdir? Aydın Sezer kaç yaşında, nereli? Aydın Sezer hayatı ve biyografisi! - Haberler
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