Aydın Şerbetçioğlu'na yeni görev

28.08.2019 13:43

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın Şerbetçioğlu'nun yeni görevi belli oldu.



2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Aydın Şerbetçioğlu ve Mehmet Serhan Antalyalı, "Kadın Ligleri ve Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" görevine getirdi.



TBF'den yapılan açıklama sonrası yeni bir göreve atanan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, bugün itibari ile görevine başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA