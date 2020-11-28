Aydın semalarında esrarengiz cisim
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Aydın semalarında esrarengiz cisim

28.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:28
Aydın semalarında esrarengiz cisim

Aydın'ın Köşk ilçesi semalarında gece saatlerinde görülen esrarengiz cisim vatandaşları hem şaşırttı hem tedirgin etti.

Aydın'ın Köşk ilçesi semalarında gece saatlerinde görülen esrarengiz cisim vatandaşları hem şaşırttı hem tedirgin etti. Esrarengiz cisim, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köşk ilçesi Karatepe Mahallesi semalarında dün gece saatlerinde görülen esrarengiz cisim mahalleliyi şaşırttı. Mavi ışık saçan ve vatandaşları tedirgin eden esrarengiz cismi, mahalle sakinlerinden Mustafa Ayar cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti. Bu zamana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını ifade eden Karatepe Mahalle Muhtarı Aydın Kılınç, "Mahallemizin üzerinde 2 gündür mavi renkli, küçülüp büyüyen ve ışık saçan bir cisim dolaşıyor. Bunun ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Yetkililerden bu cismin araştırılmasını talep ediyoruz" dedi. - AYDIN

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Aydın semalarında esrarengiz cisim
Aydın semalarında esrarengiz cisim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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