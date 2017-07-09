Aydın Sahillerinde Yoğunluk

Ege Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahillerde yoğunluk yaşandı.



Kuşadası'nda tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarına akın etti.



Doğal güzelliği, endemik bitki türleri ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tatilcilerin tercih ettiği alanlar arasında yer aldı.



Milli parkı gezip doğayı fotoğraflayan ziyaretçiler, İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koylarında denize girdi.



Kuşadası'daki su parkı da serinlemek ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen çok sayıda kişiyi konuk etti.



Didim ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı.



İlçenin en önemli sahillerden Altınkum, denize girmek isteyenlerin akınına uğradı.



Bazı vatandaşlar burada denize girerken bazıları da tekne turlarıyla koylarda yüzdü.