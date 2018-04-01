Aydın-Roman Ailelerden Turizme Sepetli Katkı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki, Roman ailelerin yaşadığı 2 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nin neredeyse her evinde sepetçilik yapılıyor. Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, yapılan el emeği ürünlerin Türkiye'nin turistlik il ve ilçelerinde satıldığını söyledi.Ilıcabaşılı Romanlar, sokaklarda ve kaldırımlarda kargı ve söğüt dallarını işleyerek sepet yapıyor. Sokak ve caddeleri adeta bacasız birer fabrika gibi kullanan Roman vatandaşlar, üretime 7'de 70'e katkı sağlıyor. Kışın hiç durmadan turizm sezonuna hazırlanan Romanlar, yeni sezon için hazır olduklarını söyledi.

YÜZDE 80'İ SEPETÇİ

Her alanda aralıksız çalıştıklarına değinen Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Ilıcabaşı Mahallesi'nde 2 bin 500 civarında bir Roman vatandaşımız yaşamaktadır. Roman vatandaşların yüzde 80'i sepetçilikle geçinmekteler. Bir kısmı çiçekçilik, bir kısmı müzisyenlik ve hurdacılıkla uğraşmaktadır. Burada üretilenler tüm ürünler, Türkiye'deki sahil bölgelerine gitmektedir. Sepetçilikle ilgili bu sezonki çalışmalara başladık. Sezon içinde her türlü hazırlığımızı yaptık. İl ve İlçelerdeki otellerden talep bekliyoruz dedi.

HER EVDE YAPILIYOR

Her evde mutlaka sepetçilik işini yapan birinin olduğuna vurgu yapan Aydeniz, Mahallemizde 607 hane var. Bunlardan 500'ünde bu sepetçilik yapılıyor. Yaptığımız ürünlerden en çok market sepetleri, plaj şemsiyeleri, koltuklar, masalar, piknik sepetleri, ekmek sepetleri ve nişan sepetleri gibi müşterinin isteği doğrultusunda talebi karşılıyoruz. Her evde bu işi sürdürüyoruz ve yapıyoruz. Sepetçiliğimizin yanı sırada aynı zamanda çok çeşitli şekilde heykeller bulunmaktadır. Bunları da tamamen kendimiz yapıyoruz. Bunun yanında da ateşle camı birleştirerek cam boncukta yapmaktadırlar. Buradaki insanların geçim kaynağıdır dedi.