: Aydın rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı

18.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:55

Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde 30 yıldan beri şoförlük yapan 62 yaşındaki Muharrem Ateş'in, midibüsünde sinir krizi geçiren yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Ata Mahallesi-Adnan Menderes Bulvarı seferini yapan Muharrem Ateş'in kullandığı şehir içi halk midibüsüne geçen 14 Aralık'ta, saat 23.30 sıralarında binen yolculardan biri bir anda sinir krizi geçirip, rahatsızlandı. Kadına ilk müdahale diğer yolcular tarafından yapılırken, midibüs şoförü Muharrem Ateş, güzergahını değiştirip, yolcusunu Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar midibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Vatandaşlık görevini yaptığını belirten midibüs şoförü Muharrem Ateş, Hiç aralıksız 30 yıldan beri şoförlük yapıyorum.

İşimi seviyorum. Kooperatif başkanımız ve yönetiminin bizlere verdiği direktiflere nedeniyle, yolcularımızı her zaman ailemizden biri olarak görüyoruz, yardımcı oluyoruz. Olay günü de Adnan Menderes Bulvarı'na geldiğimde bir kadın yolcum sinir krizi geçirip, fenalaştı. O sırada midibüste toplam 8 yolcu vardı. Yolculardan da yardım istedim, sinir krizi geçiren kadının ellerini ovup, sıktığı çenesini açmaya çalıştılar. Önce ambulans çağırmayı düşündük ama zamanında gelmeyeceğini düşünüp, normal güzergahımı değiştirip, rahatsızlanan yolcuyu Aydın Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim. Burada gerekli müdahalesi yapılmış. Sonradan durumunun iyi olduğunu öğrendik. Çok sevindim. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Daha öncede bu tür vakalarla karşılaştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yine olsa yine yaparım dedi.

Kaynak: DHA

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