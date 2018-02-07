Aydın PTT Kargo'da Zeytin ve Zeytinyağı Gönderilerine Yüzde 25 İndirim

Aydın PTT Başmüdürlüğü bölgesel indirim kampanyası kapsamında, Aydın ve ilçelerinde 01 Şubat 2018 ile 01 Nisan 2018 tarihleri arasında 2 ay süreyle Zeytin ve Zeytinyağı gönderimlerinde, PTT Kargo olarak yüzde 25 indirim uygulaması başlattı.

Aydın PTT Başmüdürü Rahmi Candan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgesel İndirim Kampanyası kapsamında, ilimizdeki tüm esnaf ve vatandaşlarımızın faydalanabileceği 01 Şubat 2018 ile 01 Nisan 2018 tarihleri arasında 2 ay süreyle Aydın ilimizin Türkiye çapında tanınmış yöresel ürünlerinden olan Zeytin ve Zeytinyağı gönderilerinde, PTT Kargo olarak yüzde 25 indirim uygulanacaktır. PTT olarak günün rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Söz konusu çalışmalarımızdaki temel politikamız, değişim, dönüşüm ve gelişime uygun, yenilikçi bir anlayışla hizmetlerimizi Ülkemizin en ücra köşesine kadar götürmekle birlikte, bu kampanya ile İlimiz ekonomisine katkı sunmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda, Aydın PTT Başmüdürlüğü olarak yöresel ürünlerimizden olan Zeytin ve Zeytinyağının tanıtımına katkıda bulunmak amacı ile söz konusu yöresel ürünlerimizi göndermek isteyen vatandaşlarımız, kargo ücretlerinde İlimize özel olarak belirtilen sürede adı geçen yöresel ürünlerimizin gönderiminde yüzde 25 indirim uygulanacaktır. İlimizde faaliyette bulunan tüm Esnaf ve Kobilerimizi E-Ticaret anlamında Milli ve yerli kuruluşumuz olan (e-Ptt Avm) de tedarikçi olarak mağaza açmaya, ürünlerini tüm Türkiye ve dünya çapında satışa sunmaya davet ediyoruz. Aydın PTT Başmüdürlüğü olarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmak yönünde, İncir, kestane ve diğer mevsim ürünlerinde de aynı şekilde indirim uygulayarak gelişen teknolojiye uygun, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN