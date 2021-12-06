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Aydın polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin yaptığı çalışmalarda 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin yaptığı çalışmalarda 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 29 Kasım 2021-06 Aralık 2021 tarihleri arasında 75 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 77 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 6 şüpheli tutuklandı. Bu zaman diliminde 72,72 gram Kubar Esrar, 1256,48 gram Metamfetamin, 2,91 gram Sentetik Kannabinoid, 37 adet sentetik ecza, 2.47 gram eroin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi. - AYDIN

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