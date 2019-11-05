Aydın polis ve mağdurların aradığı 'bitcoin safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı

05.11.2019 15:27

Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı. Doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin'e yatırmasını söyledi. İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

Böylelikle Çiftlik Bank benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi.

Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek, güven kazanan Safiye Gökçe Y., 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

POLİS VE MAĞDURLAR ARARKEN, EĞLENCE MERKEZİNDE EĞLENDİ

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hangi restoranda çekildiği bilinmeyen görüntülerde, Safiye Gökçen Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı, arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyorum' şarkısına eşlik edip, eğlendiği görülüyor.

Kaynak: DHA