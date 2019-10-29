Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

29.10.2019 22:53

Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polis memuru Atilla D. (44), bir AVM'de karşılaştığı ve iddiaya göre kendisine borcu bulunan Ahmet B.'yi (35) çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıyla vurdu. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşledi. AVM'de dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda ağır yaralanan Ahmet B. ile Atilla D. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orta Mahallede bulunan bir AVM'de meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atilla D., iddiaya göre alacaklı olduğu Ahmet Barut ile AVM'de karşılaştı. Atilla Durmuş ile Ahmet B. arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis memuru Atilla D., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında beylik tabancası ile Ahmet B.?ye bir el ateş etti. Ahmet B. kanlar içinde yere yığılırken, Atilla D. bu kez silahı kendi başına dayayıp ateşledi.

Panik ve korkunun yaşandığı AVM'de güve8nlik görevlilerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Ahmet B. Aydın Devlet Hastanesi'ne, Atilla D. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: DHA