Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı AYDIN'ın Didim ilçesinde, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Altınkum plajı ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Altınkum plajı ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Didim'de, Eylül ayının son haftası içerisinde olmasına rağmen havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve okulların tatil olması nedeniyle vatandaşlar plaj ve sahil kesimine akın attı. Altınkum plajı ile Akbük bölgesinde bulunan tüm plajlarda yoğunluk yaşandı.Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Didim'de tatilciler ve turistler sıcak havanın ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. Dünyaca ünlü Altınkum plajı ve Akbük plajında yüzde 100'e varan doluluk yaşanırken aliş veriş yapan tatilciler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Kaynak: DHA