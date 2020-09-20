Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Altınkum plajı ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı
20.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:31

AYDIN'ın Didim ilçesinde, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Altınkum plajı ve Akbük sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Didim'de, Eylül ayının son haftası içerisinde olmasına rağmen havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve okulların tatil olması nedeniyle vatandaşlar plaj ve sahil kesimine akın attı. Altınkum plajı ile Akbük bölgesinde bulunan tüm plajlarda yoğunluk yaşandı.Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Didim'de tatilciler ve turistler sıcak havanın ve denizin keyfini  doyasıya çıkardı. Dünyaca ünlü Altınkum plajı ve Akbük plajında yüzde 100'e varan doluluk yaşanırken aliş veriş yapan tatilciler, esnafın da yüzünü güldürdü.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Bahattin ALBAYRAK
Bahattin ALBAYRAK
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Adnan Menderes
Magazin Hanife Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Babel Tisserand Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın plajları sezonun son günlerinde yüzde yüz doluluk yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 19:32:53. #1.14#
title