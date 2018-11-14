Aydın Pilot İl Oldu, Çiftçi Kayıt Sisteminde Değişiklik Yapıldı

Çiftçilerin desteklemelerden yararlanmak için hazırlanan evraklarda bürokrasiyi azaltmak için, dosya alımı ve sistem girişi ziraat odaları tarafından yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı uygulamada pilot il olarak Aydın'ı belirledi.

Konu ile ilgili olarak Aydın Ticaret Borsası salonunda toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda konu ayrıntıları görüşüldü. ÇKS sisteminin ziraat odaları eliyle yürütülmesinde herhangi bir sıkıntı oluşmayacağı, Bakanlığın yetki verdiği takdirde İl-İlçe Müdürlüklerinin de desteğiyle ziraat odaları tarafından rahatlıkla yürütülebileceği belirlendi. Çiftçilerin yeni uygulanan sistem sayesinde işlemlerini tek elden yürütebilecekleri konularında fikir birliğine varıldı. Aydın'daki Oda başkanları da böyle bir konuda Aydın'ın pilot il olarak seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Tarım Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Aydın Çelik, Ziraat Odaları Başkanları ve il-ilçe sistem sorumluları katıldı. - AYDIN