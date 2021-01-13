Aydın Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Aydın Pehlivan son dakika gündemde yer alan isimler arasında geliyor. Peki Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve biyografisi hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son dakika Menemen Belediye Başkan Vekilli olan Aydın Pehlivan merak ediliyor. Peki Aydın Pehlivan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

AYDIN PEHLİVAN KİMDİR?

Aydın Pehlivan, Menemen Belediye Başkan Vekilli'dir. Yapılan kura çekimi sonrasında Aydın Pehlivan, Menemen Belediye'si başkan vekili olarak belirlenmiştir. Kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında bilgi mevcut değildir.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Menemen Belediye Meclisini ikinci kez olağanüstü topladı.

CHP'den toplantıya sadece Başkan Vekili Adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİ Partili meclis üyeleri meclis toplantısına katılmadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.

Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan Başkan Vekilliği için kura çekimine geçildi.

Başkan Vekili olarak aday gösterilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP'nin adayı Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konuldu.

Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.