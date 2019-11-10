Aydın pehlivan boğalar atça'da kozlarını paylaştı

10.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 00:08

Pehlivan Boğalar Atça'da kozlarını paylaştı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, Yörüklerin en önemli kültürlerinden boğa güreşleri, Atça Mahallesi'nde düzenlendi. Ege ve Karadeniz'den getirilen 82 pehlivan boğanın olduğu güreş, hava kararıncaya kadar devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Sultanhisar ilçesihe bağlı Atça Mahallesi'nde boğa güreşleri düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen güreşe Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden 82 boğa getirildi. Atça Boğa Güreşi Arenası'nda yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinde gelen 10 bin kişi heyecanla izledi. Özel karşılaşmaların da yapıldığı boğa güreşlerinde, derece alan boğa sahipleri kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi. Nazilli Doğa Kültür Derneği Başkanı Şenol Babacan, "Türkiye'nin en güzel boğa güreşleri Atça'da olur. Atça'nın dağlarında yiğitler mertler yetişir. Artvin'den, Antalya'dan, Atça'dan, Muğla'dan, Aydın'dan, Denizli'den bu arenaya gelen boğalarımızın çok güzel güreşlerini izliyoruz. Boğa sevgisi bizim için vazgeçilmez bir tutku. Bu güreşlerle hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de Ege'den Karadeniz'e dostluk köprüleri kurulmasına yardımcı oluyoruz. Bizlere bu ortamı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar ilçe Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Malgaç Mustafa Mahallesi Muhtarı ve Güreş Komite Başkanı Süleyman Baydar, "Şu anda 3. Geleneksel boğa güreş festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ege, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en ünlü boğalarının buluştuğu Atça Güreş Arenamızda hem birlik ve beraberliği yaşadık hem de yetiştirdiğimiz boğalarımızın mücadelesini izleme zevkini tattık. Güreşlerimize 82 adet tanınmış boğa katıldı. Bizde kendi bölgemizden Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerine katılım sağlıyoruz. Güreşlerden elde edilecek gelir ile Mahallemizin eksikliklerini gideriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Güreş komite yöneticilerinden Baydar ise, "Bu gün Atça Boğa güreş arenamızda havanın çok güzel olması nedeni ile Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden, Aydın Bölgemizden buraya gelen Türkiye'nin sayılı boğalarının güreşlerini izliyoruz. Burada güzel bir ortamda Türk yörük kültürünün geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA