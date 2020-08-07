Aydın Özel Başak Koleji yeni döneme hazır
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Aydın Özel Başak Koleji yeni döneme hazır

Yeni eğitim öğretim yılına tam anlamıyla hazır olan Özel Başak Koleji, fiziki ve teknolojik altyapılarını da güçlendirerek eğitime kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Aydın Özel Başak Koleji yeni döneme hazır
07.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:41

Yeni eğitim öğretim yılına tam anlamıyla hazır olan Özel Başak Koleji, fiziki ve teknolojik altyapılarını da güçlendirerek eğitime kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Kovid-19 Pandemisi sonrasında eğitim sisteminde de yaşanan değişiklikler ile birlikte harekete geçen Aydın'ın prestijli okullarından olan Özel Başak Koleji, yeni dönem için fiziki ve teknolojik alt yapılarını geliştirdi. Pandemi sürecinde Türkiye genelinde online eğitime ilk başlayan ve bu konuda öncülük yapma özelliği taşıyan Özel Başak Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sistemindeki olası 4 senaryoya karşı hazırlıklarını tamamlayarak eğitimlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çalışmalarını tamamladı.

"Eğitim kesintisiz şekilde devam etmeli"

Okul içerisinde tüm temasları en aza indirgemek adına okul lavabolarından, yemekhanelere kadar tüm ortak alanlarda gerekli hijyen ve tedbirleri aldıklarını ifade eden Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın; "Bu pandemi süreci aslında bizlere çok şey öğretti. Özellikle sanal eğitimlerimizde de hazırlanan raporlar sonucunda yeni dönem için gerekli geliştirme çalışmalarımızı yaptık. Zaten okulumuz olarak sürekli hijyen kontrollerimizi yapıyorduk, şimdi de salgın dolayısı ile bu kontrollerimizi iki katına çıkarttık ve temasları en aza indirmek için gerekli fiziki düzenlemelerimizi de gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim şekli ile hazırladığı 4 ana senaryoya karşıda tüm önlemlerimizi alarak eğitimimizi buna göre hazırladık. Önümüzdeki sene zor ama eğitim devam etmek zorunda ve biz Başak Koleji Ailesi olarak eğitimimizi kesintisiz bir şekilde devam ettirme hedefindeyiz" dedi.

"Biz yeni döneme hazırız"

Bakanlığın yeni dönem ile ilgili talimatlarını beklediklerini ifade eden Ayaydın; "Yeni dönem yüz yüze eğitim olarak başlayıp daha sonra sanal ortama veya hibrid şekline dönse dahi bizler her senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Sanal ortamlar için öğretmenlerimiz ile birlikte birçok konularımızın video çekimlerini bitirdik. Öğretmenlerimizin evlerindeki internet kalitelerinin iyileştirilmesinden okulumuz içerisindeki fiziki ve teknolojik altyapıya kadar bütün hazırlıklarımızı tamamladık, velilerimizin içi rahat olsun. Biz yeni döneme hazırız. Bu geçtiğimiz pandemi döneminde, özellikle ortaokul ve lise grubu öğrencilerimizin online eğitimi daha çok benimsediğini ve başarı oranlarının daha da arttığını gözlemledik ve bu raporlar ışığında bizler de kendimizi geliştirdik. Online eğitim doğru yapıldığında en az örgün öğretim kadar başarılı olacaktır" dedi.

"Çocuklarımız her konuyu takip edebilecek"

Okul içerisinde yapılan değişiklikler hakkında teknik bilgileri aktaran İlköğretim Okul Müdürü Ferdi Karakaş ve Lise Okul Müdürü Nail Ergun, sınıfların tek kişilik sıralar olarak güncellendiğini ifade ederek "Bizler önce sağlık diyerek çocuklarımız için gerekli hijyen önlemlerini aldık. Bunların yanı sıra sanal eğitimlerimiz için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Kendi yayınlarımız ile hazırladığımız programda öğrencilerimiz her zaman konuların tekrarlarını izleyebilecek. Sanal eğitime geçsek dahi tam gün olacak şekilde eğitimlerimiz devam ettirilecek. Öğretim kadromuzu geliştirdik. Kendi yayınlarımızı sanal ortama entegre ederek yeni nesil bir çalışma şeklimiz olacak. Yapay zeka ile öğrencilerimiz konulara daha hakim olacak ve hangi konularda eksiklikleri varsa kolay bir şekilde tespit edebilecek. Bu sistemimiz ile yeni bir takviye eğitim modeli geliştirdik. Karekod uygulamamız ile kitaplarımızdaki kodları telefonlarından taratan çocuklarımız kaçırdığı o konuyu tablet veya telefonlarından izleyerek tekrar edebilecek. Yine yapay zekamız ile öğrencimizin başarısına göre o konu ile ilgili sorular kademeli bir şekilde zorlaştırılacak. Karekod uygulamamız ile çocuklarımız her konuyu izleyerek takip edebilecek ve kaçırmayacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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