Aydın Öyle Bir Şey Yaptı Ki, İzleyenler Şaştı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki otobüs terminalinde bekleyen bir erkek, yolda topu andıran bir cismi, tekmeyle tek vuruşta yolun karşısındaki çöp konteynerine soktu. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anları görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Nazilli İlçe Otobüs Terminali'ndeki bir işyerinin önünde bekleyen ve kimliği öğrenilemeyen bir erkek, sokağa atılmış topu andıran bir cismi fark etti. Yolun karşısındaki çöp konteynerini gören adam, karşıya gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlık yaşadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda vatandaş, önce sağını soluna bakınıp herhangi bir aracın gelip gelmediğini kontrol etti, yolun boşalmasını bekledi. Sonra sağ ayağıyla tek bir vuruş yapıp, yaklaşık 10 metre mesafedeki konteynere bu cismi soktu. Güvenlik kamerasını izleyen işyeri çalışanları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: DHA