Aydın otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Denizli-Aydın Devlet Karayolu üzeri eski polis okulu ışıklı kavşağında meydana geldi. Osman Çavdar yönetimindeki 42 UJ 546 plakalı otomobille, önünde giden Turgut Eren'in (56) yönetimindeki 09 F 2225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren'in otomobili, orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Turgut Eren ile yanındaki Nail Çivgin (63) yaralandı. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA