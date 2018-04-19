Aydın Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarpıştığı kazada bir anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Aydın il merkezi yönüne giden Meral Çelik (35) yönetimindeki 10 ZP 11 plakalı otomobil, Mehmet Özalp Bulvarından karayoluna çıkan Hasan Akan yönetimindeki 09 RU 036 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta da hasar oluştu. Kazada otomobil sürücüsü Meral Çelik ile aracındaki kızı 3 yaşındaki Ceylin Çelik yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, araç kuyruğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.