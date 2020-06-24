AYDIN Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Yıldıztepe Mahallesi, 96 Sokak'taki park halindeki bir otomobilin motor kısmından, dün akşam saatlerinde kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sahibine kaputu açtırıp, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin motor aksamında sıkışan sokak kedisi, 1 saatlik çaba sonucunda bulunduğu yerden çıkartılabildi. Korktuğu belirlenen kedi, kurtarılır kurtarılmaz hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA