AYDIN ONUR MADALYALI MAHALLE

19.08.2019 10:14

Aydın'ın germencik ilçesinde 1937'de henüz nahiye olan ve resmi kayıtlarda 'Kamunbaylık' olarak geçen, dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı yazıyla Dereköy Okulu Başöğretmenliği'ne teslim edilen 2. Ordu Ege Manevrası Hatırası madalya, 82 yıldır büyük bir onur ve iftiharla muhafaza ediliyor.

Aydın'da 1937 yılında 'Ege Manevraları' adıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikata Gazi Mustafa Kemal Atatürk de katıldı ve birlikleri denetleyip, halkla bir araya geldi. Tatbikat sırasında Germencik ilçesine bağlı Dereköy'ü ziyaret etti. Atatürk, halkın askerlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle köye onur madalyası verdi. 1937 yılında henüz nahiye olan ve resmi kayıtlarda 'Kamunbaylık' olarak geçen dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı yazıyla Dereköy Okulu Başöğretmenliği'ne teslim edilen 2. Ordu Ege Manevrası Hatırası madalya, mahalle muhtarlığında tam 82 yıldır büyük bir onur ve iftiharla korunuyor.

2 Şubat 1938'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dereköylülere bir onur nişanesi olarak layık görülüp verilmesi sağlanan madalyayla ilgili dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı resmi yazıda, 2. Ordu'nun bölgemizde yaptığı Büyük Manevra'da köylüce orduya karşı gösterilen sıcak alaka ve samimi yardımdan mütehassıs olan Ordu Müfettişliği'nden bir hatırai cemile olmak üzere gönderilen madalyalardan aşağıdaki köyleri temsil etmek üzere bir madalya gönderilmiştir. Madalyanın bir çerçeve içerisine alınarak mahsus merasimle okula asılmasını bildirir, köylünün bu husustaki çalışmasından ben de teşekkürlerimi sunarım ifadeleri yer alıyor.

'KÖYÜMÜZ İÇİN BÜYÜK ONUR'

140 nüfuslu Dereköy Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Öztürk, 2. Ordu Komutanlığına bağlı askerler köyümüzde tatbikat yapmış. Köy halkımız askere yakın ilgi ve alaka göstermiş. Askeri ziyaret ettiği sırada bunu fark eden Gazi Mustafa Kemal ise köyümüze bu onur madalyasını yollamış. Verilen onur madalyası uzun yıllar okulda muhafaza edildi. Taşımalı eğitime geçilince okuldan muhtarlığa geçti. Biz de bu Ata yadigarı onur madalyamızı muhtarlığımızda muhafaza etmekteyiz. Her kazanan muhtar göreve geldiğinde, bu onur madalyasını teslim alıyor. Bundan sonra da bu onur madalyasına gözümüz gibi bakacağız. Köyümüz için büyük onurdur dedi. Köylülerden Rıfkı Yılmaz ise, Atatürk, köyümüzdeki askerini ziyaret ederek yapılan tatbikatı da bizzat yönetmiş. Verilen madalya bizim için çok büyük değer arz ediyor dedi.

Gönderilen madalyanın Neşetiye, Kızılcapınar ve Abdurrahmanlar kırsal mahallerini (köy) de temsil ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA