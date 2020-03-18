Aydın nüfusunun yüzde 13,2'si yaşlı
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Aydın nüfusunun yüzde 13,2'si yaşlı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

18.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:38
Aydın nüfusunun yüzde 13,2'si yaşlı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Aydın ilinde 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 9,1 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa izledi. Aydın ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 20. il oldu.

146 bin 271 kişi 65 ve daha yukarı yaşta

2019 yılında Aydın'da yaşayan 1 milyon 110 bin 972 kişinin 146 bin 271'ini yaşlılar oluşturdu. Türkiye'de ise yaşlı nüfus sayısı 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu.

65 ve daha yukarı yaştaki kadın sayısı 80 614

Aydın'da yaşayan 558 bin 346 kadının yüzde 14,4'ü 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye'de yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 20,3 ile Sinop, yüzde 19,7 ile Kastamonu ve yüzde 18,3 ile Giresun olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 4,1 ile Şırnak, yüzde 4,4 ile Hakkari ve yüzde 4,5 ile Şanlıurfa oldu. Aydın ise yüzde 14,4 değeri ile 22. sırada yer aldı.

65 ve daha yukarı yaştaki erkek sayısı 65 657

Aydın'da yaşayan 552 bin 626 erkeğin yüzde 11,9'u 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye'de yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 17,3 ile Sinop, yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde 14,4 ile Kastamonu olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 2,6 ile Şırnak, yüzde 2,7 ile Hakkari ve yüzde 3,3 ile Şanlıurfa oldu. Aydın ise yüzde 11,9 değeri ile 17. sırada yer aldı.

Yaşlı cinsiyet oranı yüzde 81,4

Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Aydın'da yüzde 81,4 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı cinsiyet oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 87,9 ile Kahramanmaraş, yüzde 87,5 ile Muğla ve yüzde 86,7 ile Antalya olurken en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 68,5 ile Batman, yüzde 68,9 ile Şırnak yüzde 69,5 ile Rize oldu. Aydın ise yüzde 81,4 değeri ile 23. sırada yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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