AYDIN NAZİLLİLİ ÇİFT, KİRPİ YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
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AYDIN NAZİLLİLİ ÇİFT, KİRPİ YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Fatma Karakoç ve eşi 49 yaşındaki İlhami Karakoç çifti, evlerinin bahçesini temizlerken buldukları 7 yavru kirpiden hayatta kalan sonuncusu için seferber oldu.

24.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:33

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Fatma Karakoç ve eşi 49 yaşındaki İlhami Karakoç çifti, evlerinin bahçesini temizlerken buldukları 7 yavru kirpiden hayatta kalan sonuncusu için seferber oldu. Aile fertleri, 7 adını verdikleri ve üzerine titredikleri kirpiyi şırıngayla besliyor.

Yeşil Mahallede yaşayan iki çocuk annesi Fatma Karakoç ve eşi İlhami Karakoç, 17 Mayıs'ta evlerinin arkasında yer alan bahçeyi temizlerken yeni doğmuş 7 kirpi buldu. Çevrede araştırmalarına rağmen yavruların annelerini ise bulunamadı. Çiftin çabalarına rağmen yeni doğmuş olan 7 kirpi yavrusundan 6'sı öldü. Hayatta kalan son yavruya '7' adını veren çift, bu kirpiyi hayatta tutmayı başardı. Aile fertleri, üzerine titredikleri kirpiyi şırıngayla besliyor.

Sokakta zarar görmemesi için kirpiyi evde beslediklerini berten Fatma Karakoç, "Onu yaşatmaya çalışıyoruz. İnternetten araştırma yapıyoruz. Türkiye'de kirpi maması yok. Krema, süt ve yumurtadan mama yaptım. O mamayla besliyoruz. 24 saatte bir mamayı değiştiriyoruz. Buzdolabında koruyoruz. Vücut ısısını da koruyoruz. Bunu da sıcak su torbasıyla yapıyoruz. Evimizin de sıcak olabilecek en sakin odasında köşesinde bulunduruyoruz. Bu kirpi yavrusu bizim hayatımıza da ayrı bir renk kattı. Umarım yaşar. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Çok iyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda veteriner kontrollerimizi yaptıracağız. Gözleri açıldığında, kulakları da duymaya başladığında artık normal bir kirpi olacak. Gözleri 15 gün sonra açılacak kulakları da 2 ay sonra açılacak duymaya başlayacak. Biz evde 6 kişiydik. Kirpimizle birlikte 7 kişi olduk. 4 kişi biz aile olarak, 1 tane muhabbet kuşumuz var. Daha sonra 1 sokak kedisine sahiplendik. O da büyüdü. Şu anda da bu kirpi yavrusuna sahiplendik. Onu da yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah yaşayacak ömrü de uzun olsun" dedi.

Fatma Karakoç'un evladı 26 yaşındaki Canberk Karakoç ise, "Ben üniversite öğrencisiyim. Eve gelene kadar haberim yoktu kirpiden. Önce şaşırdım. Daha önce hiç yakından görmemiştim. Çok sevimli. Yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. İnşallah böyle seyreder ve büyür" dedi.

AYDIN NAZİLLİLİ ÇİFT, KİRPİ YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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