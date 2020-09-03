AYDIN Nazilli'de zeytinlik alanda yangın
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AYDIN Nazilli'de zeytinlik alanda yangın

Nazilli'de zeytinlik alanda yangın AYDIN'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

03.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:03

Nazilli'de zeytinlik alanda yangın AYDIN'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, 8 dekar alan zarar gördü. Beydağ-Ödemiş yolu üzerinde bulunan kırsal Kardeşköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 orman mühendisi, 15 yangın söndürme işçisi ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürüldü. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da çalışmaları yerinde takip etti. Yangında 8 dekar zeytinlik alan yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AYDIN Nazilli'de zeytinlik alanda yangın

Kaynak: DHA

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