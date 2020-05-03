AYDIN Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu

Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulunduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu.

Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu.

Nazilli ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kırsal alanlarda akrepler ortaya çıkmaya başladı. Nazilli'nin kırsal mahallelerinden olan Bağcılı Mahallesinde dağlık alandaki tarlasında çalışan Ali Cura, yakındaki yörede 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde bir akrep olduğunu fark etti. Cura, bir kayanın altına giren akrebi, bulunduğu yerden toprağı bir metal parçası yardımıyla kazarak çıkardı. Cura, vücudu sarımsı kahverengi, tarak organları beyazımsı krem, telsonları vücutlarına göre daha açık sarımsı kahverengi, iğneleri ise kızılımsı kahverengi olan sarı akrebi cep telefonuyla görüntüledi. Daha çok Gaziantep, Kilis, Hayat, Kahramanmaraş, Mardin ve Şanlıurfa illerinde görülen 'sarı akrep' cinsi zehirli bir tür olan hayvanı Cura, tekrar doğal ortamına bıraktı.

Tarım işçisi Ali Cura, bölgede havaların ısınmasıyla bu tür canlıları görmeye alışık olduklarını belirtip, kırsal alanlardaki mahallelerde yaşayan vatandaşların bu tür tehlikeli canlılar karşısında çok dikkatli ve tedbirli olmalarını için uyardı.

Kaynak: DHA