: Aydın nazilli'de yangında 13 evde hasar oluştu

25.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:58

Nazilli'de yangında 13 evde hasar oluştu

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki kırsal mahallede çıkan yangında, birbirine bitişik 13 müstakil evde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ayrıca 3 gebe koyun telef oldu.

Nazilli ilçe merkezine 16 kilometre mesafedeki kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçek'e ait evde, bu sabah 06.00 sıralarında sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın başladı. Yangın, Biçek'in komşularının evlerine de sıçradı. Birbirine bitişik tek ve iki katlı toplam 13 müstakil ev, yanmaya başladı. Yanan evlerin sakinleri ise dışarı çıkarak, yangından kurtuldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden de gelen çok sayıda takviye itfaiye ekibinin yürüttüğü hummalı çalışmada yangın söndürüldü. Yangında 5 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, diğer evlerde ise kısmen maddi hasar oluştuğu belirtildi. Ayrıca gebe 3 koyunun ise yanarak telef olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, yangının olduğu bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, "Çok şükür can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok, maddi hasarımız var. Herkese geçmiş olsun. Belediye olarak mağdur vatandaşlarımızın yanındayız. Elimizden gelen tüm yardımları yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu