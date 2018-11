Aydın Nazilli'de Rahvan At Yarışları Heyecanı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi girişinde oluşturulan at yarışları koşu pistinde, 7. Rahvan At Yarışları yapıldı. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 160 at, kupa bayrak ve çeşitli ödüller için kıyasıya mücadele etti. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliği, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Yarışlar 'baş', 'başaltı', 'büyük orta', 'küçük orta', 'tozkoparan', 'deste', '2'li taylar', '3'lü taylar' ve '4'lü taylar' olmak üzere 8 kategori yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, "Osmanlı döneminden bu yana yapılan ve önemli bir spor dalı olan yarışları düzenleyerek, binlerce kişiye bu coşkuyu yaşattırmaya çalışıyoruz. Bu geleneğimizi de artırarak sürdüreceğiz" dedi. Akşama kadar süren yarışların sonunda dereceye giren at sahipleri ve jokeylere, protokol üyeleri ödüllerini verdi.