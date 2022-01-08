Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı - Haberler
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Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandıBahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - Aydın? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),(DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı

Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı

Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı

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