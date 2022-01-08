Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı
Aydın ? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandıBahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - Aydın? Nazilli'de park halindeki otomobilin motoru yandı
Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),(DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.