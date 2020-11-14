Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti

14.11.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:05
Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen 'Depreme Hazırlık ve Deprem Sırasında Davranış Şekilleri Eğitimi' çevrim içi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen 'Depreme Hazırlık ve Deprem Sırasında Davranış Şekilleri Eğitimi' çevrim içi olarak gerçekleşti.

İnşaat Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi, Arama-Kurtarma gönüllüsü, Temel ve İleri SAR (Search and Rescue) Eğitimleri ile çeşitli arama kurtarma tatbikatlarında bulunan İbrahim Engin Öztürk'ün gerçekleştirdiği çevrim içi eğitime, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tufan Altın ve öğretim elemanları katıldı. Öğretim Görevlisi İbrahim Engin Öztürk eğimde, deprem öncesi ve deprem anında yapılması gerekenlerle, deprem sonrası ve enkaz altında nasıl davranılması gerektiğini aktardı. Deprem çantasının nasıl hazırlanması ve içerisinde neler olması gerektiğine dair bilgi veren Öğr. Gör. Öztürk, aile afet planı ve bireysel afet kartlarının hazırlanması, aile acil iletişim kişisinin tespitinin gerekliliği, deprem anında soğukkanlı ve bilinçli hareket edilmesinin önemini vurguladı. - AYDIN

Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti
Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti
Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti
Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi
Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi
ADÜ'de sıfır atık eğitimi gerçekleşti
ADÜ'de sıfır atık eğitimi gerçekleşti
Ordu'da muhtemel afete hazırlık
Ordu'da muhtemel afete hazırlık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Donald Trump Kamala Harris Berat Albayrak
Magazin Emrah Teoman Şener Şen Didem Soydan
Spor Falcao Arda Turan Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Medya Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın MYO'da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 12:06:01. #1.15#
title