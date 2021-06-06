AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın 8 ilçesine bağlı 15 mahallesinde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

AYDIN'ın 8 ilçesine bağlı 15 mahallesinde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Seçmen oy kullanırken, muhtar adayları da sonuçları heyecanla bekledi.

Aydın'da 15 mahallede 99 sandıkta 27 bin 842 seçmen muhtarını seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen muhtarların vefatından dolayı yapılan ara seçimde Söke'nin Atatürk Mahallesi, Efeler'in Bademli, Cuma, Kardeşköy ve Ovaeymir Mahalleri, Nazilli'nin Altıntaş, Dualar ve Hamidiye Mahallesi, Kuyucak'ın Aydınoğlu ve Dereköy Mahallesi, Çine'nin Yeşilköy Mahallesi, Kuşadası'nın Camiatik Mahallesi, Germencik'in Mursallı Mahallesi, Didim'in Denizköy Mahallesi ile Yenipazar'ın Donduran Mahallesi olmak üzere 15 mahallede seçmen yeni mahalle muhtarını seçmek için oy kullandı. 2 kadın 6 adayın yarıştığı Efeler İlçesi Cuma Mahallesinde 35 yıl muhtarlık yaptıktan sonra geçen 25 Kasım'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 74 yaşındaki Nafiz Çamoğlu'nun koltuğuna aday olan oğlu Okan Çamoğlu, "Babamdan boşalan koltuğu mahalle sakinlerimiz izin verirse muhtarlık görevini devralmak istiyorum. Babamın mahalleye büyük hizmetleri oldu inşallah ondan kalan hizmeti kazanırsak biz devam ettireceğim" dedi.

Seçmen Melek Deves, "Oyumuzu kullandık. Kim seçilirse hayırlı olsun. Eski muhtarımızdan çok memnunduk. İnşallah yeni seçilecek olanda iyi olur" dedi. Seçmen Sabahattin Gezer ise, "Muhtar adayları seçimden önce halkla tanışması lazım. Biz hiç birisini tanımıyoruz. Seçilen muhtar vatandaşın sorunları için 6 ayda bir bizleri dolaşması lazım" dedi.

AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER
AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER
AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER
AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Deniz salyası şimdi de Karadeniz'de! Profesör yaklaşan tehlikeye dikkat çekti: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız
Deniz salyası şimdi de Karadeniz'de! Profesör yaklaşan tehlikeye dikkat çekti: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Şeyma Subaşı Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:37:30. #1.16#

title