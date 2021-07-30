Aydın Muğla karayolu'ndaki yangın korkuttu
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Aydın Muğla karayolu'ndaki yangın korkuttu

Aydın Muğla karayolu'ndaki yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın Muğla Karayolu üzerinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman trafikte de zaman zaman aksamalara sebep oldu.

Aydın Muğla Karayolu üzerinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman trafikte de zaman zaman aksamalara sebep oldu.

Yangın, Aydın Muğla Karayolu Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki arazide yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman zaman zaman trafiği aksattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın Muğla karayolu'ndaki yangın korkuttu
Aydın Muğla karayolu'ndaki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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