Aydın minik öğrencilerden mehmetçiğe atkı hediyesi

06.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:24

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki anaokulunun öğrencileri, ailelerinin yardımıyla yapılan atkıları, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere gönderdi.

Nazilli'deki anaokulunda, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek için 'Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın' isimli etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz' sloganıyla yapılan etkinlikte, annelerinin yardımıyla atkı ördü ve Mehmetçik'e mektup yazdı. Öğrenci ve ailelerinin hazırladıkları, Okul Müdürü Fülay Küçükoğlu öncülüğünde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk'e teslim edildi.

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

Kaynak: DHA