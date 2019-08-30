Aydın minik alperen'in tedavisi 5 bin tl olmadığı için yarım kaldı

30.08.2019 10:53

Minik Alperen'in tedavisi 5 bin TL olmadığı için yarım kaldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Kemal Orgin (39) ve eşi Aliye Orgin'in (30) 'dirençli epilepsi' hastası olan 16 aylık oğuları Alperen Orgin'in tedavisi, hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için gerekli olan 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testinin yapılabilmesi için gerekli olan 5 bin TL temin edilemediği için yarım kaldı. Aile, 9 aydır küçük Alperen'in iyileşmesi için uğraştıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Aliye ve Kemal Orgin çiftinin o dönemde 7 aylık olan bebekleri Alperen Orgin, 19 Aralık 2018 tarihinde mama yediği sırada rahatsızlandı ve dili içine kaçtı. Bir firmada asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapan Kemal Orgin, oğlunun içine kaçan dilini eliyle çıkardı. Aile minik Alperen'i kendi imkanlarıyla doğduğu özel hastaneye götürdü. Burada nöbet geçirmesi ve dilinin sürekli içeri kaçması nedeniyle Alperen, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada Alperen'e 'dirençli epilepsi' teşhisi kondu. 9 aydan beri hastanelerden eve gelmeyen Orgin çiftinin minik oğullarının hastalığının kalıtımsal sebebinin tanımlanması için özel bir laboratuvarda, WES testinin yapılıp kök hücreye inilmesi gerekiyor. Ancak bu test için gerekli olan 5 bin TL temin edilemeyince minik Alperen'in tedavisi yapılamadı.

'GÖZYAŞINA HAKİM OLMADI'

Anne Aliye Orgin, Eşim asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapıyor. Evimiz kira, her ay 800 TL kira ödüyoruz. Çocuğumun ilaç masrafları 300 TL tutuyor. Geçimimizi zor sağlarken, çocuğumun bu hale gelmesi bizi çok üzdü. 5 bin TL para bulunursa Alperen'in testi yapılacak. Başka hastalığı var mı yok mu, tam hastalığı nedir belli olacak. 9 aydan beri sürekli hastanelerdeyiz. Bu test de Ankara ve İstanbul'da özel laboratuvarda yapılıyor. Yardım için Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurduk ama onlar da 'Eşinizin sigortası var, biz size 15 gün içinde döneriz' dediler. Her gün bir ömür geçiyor. Hastalığın ilerlemesinden korkuyoruz. Ne olur bize yardım edin diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA