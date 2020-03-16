AYDIN Minibüste ölü bulunan kişinin ilişki yaşadığı kadın adliyede Minibüste ölü bulunan kişinin ilişki yaşadığı kadın adliyedeAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim Hışıl'ın (46), minibüste sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu.

Minibüste ölü bulunan kişinin ilişki yaşadığı kadın adliyede

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim Hışıl'ın (46), minibüste sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Jandarmanın olayın ardından gözaltına aldığı 2 şüpheliden Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı Nurcan K. (Koç) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli olan Nurcan K.'nın eşinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Güzelçamlı Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında, farları yanık ve lastikleri patlak minibüs olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, minibüsün içine bakınca kanlar içinde yatan kişiyi görüp, sağlık ekibi çağırdı. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sırtından bıçaklanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, üzerinden çıkan kimlikten, cansız bedenin İbrahim Hışıl'a ait olduğunu belirledi. Mermer atölyesinde işçi olarak çalıştığı ve eski eşinden 1 çocuğu bulunduğu öğrenilen Hışıl'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, İbrahim Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı ileri sürülen Nurcan K. ile eşini gözaltına aldı. Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli olan Nurcan K.'nın eşinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA