AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış - Haber
Tsk Mehmetçik Vakfı, Koçarlı, Ödemiş, Güncel

AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış

Minibüsçüden anlamlı bağışAYDIN'ın Koçarlı ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 50 yaşındaki Gürbüz Ödemiş, şehit ve gazilere vefasını göstermek amacıyla 2 günlük hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak için kampanya düzenledi.

10.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:18
AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış

Minibüsçüden anlamlı bağış

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 50 yaşındaki Gürbüz Ödemiş, şehit ve gazilere vefasını göstermek amacıyla 2 günlük hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak için kampanya düzenledi.

Koçarlı- Efeler arasında yolcu taşımacılığı yapan evli ve 2 çocuk babası Gürbüz Ödemiş, şehit ve gazilere vefasını göstermek amacıyla bir şeyler yapmak istedi. Bir süre düşünen Ödemiş, 1 günlük hasılatını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı. Aracının camına, 'Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ödeyebilmek için topladığımız bu yardımda sizlerin de desteğini görmek istiyoruz. Bugünkü hasılatımı bağışlıyorum. Ne verirsen elinle, o da gelir seninle' yazılı bir not yapıştıran Ödemiş, ilgiyi görünce hasılat bağış kampanyasını 2 güne çıkardı. Minibüse konan bir kutuda toplanan 740 lira hasılatın, Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırılacağı belirtildi. 20 yıldır minibüs işiyle uğraştığını belirten Gürbüz Ödemiş, "Kampanyayı yaptığımız pazartesi ve salı günü kutuda toplanan parayı, bankaya götürerek Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatıracağım. Minibüse binen yolcular samimiyetle davrandı. Normalde bunu 1 gün yapacaktım. Ama vatandaşlardan gelen ilgi dolayısıyla 2 güne çıkarmaya karar verdim. Herkes çok duyarlı, inşallah hayırlara vesile olur" dedi. Yolculardan Barış Değirmenci ise, "Bu tür şeylerin daha fazla tekrarlanması gerekir ve örnek olunması gerekir. İnsanların bu tür işlerde daha fazla yardım etmesi gerekiyor. Oradaki insanlar bizim için en önemli şeylerinden bile vazgeçiyorlar" diye konuştu.

AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Elçin Sangu Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 20:02:08. #1.15#