AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış Minibüsçüden anlamlı bağışAYDIN'ın Koçarlı ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 50 yaşındaki Gürbüz Ödemiş, şehit ve gazilere vefasını göstermek amacıyla 2 günlük hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak için kampanya düzenledi.

Minibüsçüden anlamlı bağış

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 50 yaşındaki Gürbüz Ödemiş, şehit ve gazilere vefasını göstermek amacıyla 2 günlük hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak için kampanya düzenledi.

Koçarlı- Efeler arasında yolcu taşımacılığı yapan evli ve 2 çocuk babası Gürbüz Ödemiş, şehit ve gazilere vefasını göstermek amacıyla bir şeyler yapmak istedi. Bir süre düşünen Ödemiş, 1 günlük hasılatını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı. Aracının camına, 'Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ödeyebilmek için topladığımız bu yardımda sizlerin de desteğini görmek istiyoruz. Bugünkü hasılatımı bağışlıyorum. Ne verirsen elinle, o da gelir seninle' yazılı bir not yapıştıran Ödemiş, ilgiyi görünce hasılat bağış kampanyasını 2 güne çıkardı. Minibüse konan bir kutuda toplanan 740 lira hasılatın, Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırılacağı belirtildi. 20 yıldır minibüs işiyle uğraştığını belirten Gürbüz Ödemiş, "Kampanyayı yaptığımız pazartesi ve salı günü kutuda toplanan parayı, bankaya götürerek Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatıracağım. Minibüse binen yolcular samimiyetle davrandı. Normalde bunu 1 gün yapacaktım. Ama vatandaşlardan gelen ilgi dolayısıyla 2 güne çıkarmaya karar verdim. Herkes çok duyarlı, inşallah hayırlara vesile olur" dedi. Yolculardan Barış Değirmenci ise, "Bu tür şeylerin daha fazla tekrarlanması gerekir ve örnek olunması gerekir. İnsanların bu tür işlerde daha fazla yardım etmesi gerekiyor. Oradaki insanlar bizim için en önemli şeylerinden bile vazgeçiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA