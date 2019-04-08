Aydın Mhp, Polis Haftasını Kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Pehlivan, mesajında; "Türk Polisi olmak zordur, gece gündüz devlet için çalışmayı, Türk milleti için çırpınmayı gerektirir. Türk polisi olmak; özveri ister, özgüven ister, öz değerlere bağlılık ister, yetmedi mangal gibi yürek ister. Türk Polis Teşkilatı; suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi, vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali, masum ve mağdurları korumada asalet numunesidir. Dilerim ki, Türk polisi mahşeri vicdan türbesinin inanmış türbedarı olarak her daim var olur. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sırasında, teröristlerin havadan bombaladıkları Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan 51 kahramanımız, İzmir'de kahramanlık destanı yazan Fethi Sekin, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümünü içtenlikle kutluyor, halen görevinin başında bulunan veya emeklilik günlerini yaşayan, hiçbir millet düşmanına baş eğmemiş, onay vermemiş polislerimizi selamlıyor, hepsine aileleriyle birlikte en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA