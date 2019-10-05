Aydın MHP; "Devlet; devletin başındadır"

05.10.2019 00:22

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devlet; devletin başındadır" dedi.



Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin sağlığı üzerinden siyaset üretme gayretinde olanları biliyor, izliyor ve not ediyoruz. Çok şükür liderimizin sağlığı yerindedir ve en kısa sürede, devletin işlerine her zamanki gibi dört el sarılacaktır. Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı üzerinde hesap yapanlar, oyun kuranlar, senaryo yazanların sonu hüsran olacaktır. Herkes aklını başına alsın. Türkiye'nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edeceğiz. Türkiye sahipsiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. Son pişmanlık için vakit daralmaktadır. O vakit; son pişmanlık da fayda etmeyecektir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA