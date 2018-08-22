Aydın MHP'de Bayramlaşma Töreni

AYDIN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ve İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin de katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türk milleti Kurban Bayramı'na kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi değer ve hazzını yaşıyor. Bayramlar; umutsuzluğun koyu sisini dağıtan, karamsarlığın kalın örtüsünü kaldıran, husumet ve kutuplaşmanın keskin ucunu törpüleyen birlik ve beraberlik meşalesi, dayanışma ve kardeşlik membaıdır. Kurban, aynı zamanda birbirimize daha yakın durmanın, birbirimizi tanıyıp önyargıları parçalamanın mübarek ve muazzez bir imkanıdır.

Sıkılı yumrukları açmak, gerginlikleri yumuşatmak, küslükleri bitirmek, küskünleri barıştırmak, dargın yüzleri, solmuş duyguları, sönmüş ilişkileri, soğumaya terk edilmiş demli çay ile sohbetleri eski havasına ulaştırmak, Türk Milliyetçisi-Ülkücü Hareketi arzu ve temenni ettiğimiz seviyelere çıkarmak amacıyla bu bayramı ulvi bir milat, kutsi bir misak olarak görüyoruz tüm dava arkadaşlarımı ve hemşerilerimi bayramlaşmaya bekliyorum. Kavgada hayır yoktur, ayrılık ve bölünmede sonuç yoktur.

Biz ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milletimizin, kıymetli hemşerilerimizin, kahraman dava arkadaşlarımın, şehit ailelerinin, mazlum düşmüş Türk-İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyorum.

Bayram süresince tatil, akraba ve aile ziyareti maksadıyla yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını yeni acı ve kayıpların yaşanmaması için önemli görüyorum. Hac faraziyesi için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramımız kutlu olsun, Rabbim büyük Türk Milletimizin yüzünü güldürsün, yar ve yardımcısı olsun" dedi. - AYDIN