Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Aydın Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü oluşturup "uyuşturucu ticareti", "darp" ve "tehdit" gibi suçları işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı B.B'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 5 kilogram kubar esrar, 65 sentetik hap, uyuşturucu içimine yarayan 9 aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatız av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

 Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title