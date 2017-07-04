Aydın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Aydın merkezli 6 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Aydın, İzmir, Manisa, Ankara, Mardin ve Denizli illerinde hakkında gözaltı kararı çıkartılan 9 şüphelinin adreslerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Operasyonda örgütün kapatılan okullarında görev yaptığı belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.



Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürdürülüyor.