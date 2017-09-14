Aydın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Aydın merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına ilişkin operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın, İstanbul, Manisa, Tunceli ve Hatay'da örgütün jandarma yapılanmasında yer aldıkları şüphesiyle 11 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda aralarında uzman çavuş ve astsubayların olduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alındı, aramada bulunan dijital verilere el konuldu.



Şüphelilerin, örgütün mahrem imamlarıyla görüştükleri iddia edildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.