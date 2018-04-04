Aydın Merkezli Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon
Aydın merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına ilişkin operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Aydın merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına ilişkin operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Denizli, İzmir, Ordu, Muğla, Isparta, İstanbul ve Adana'da 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ordu Aybastı İlçe Jandarma Komutanı'nın da bulunduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.