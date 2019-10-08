08.10.2019 17:33

Aydın merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu 9 gözaltı

Aydın merkezli 3 ilde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 4'ü kadın 9 kişi, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığını öğrendi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, hazırlıklarını tamamlayınca Aydın'ın Didim, Kuşadası ve Söke ilçeleri ile İzmir ve Gaziantep'te, dün eş zamanlı operasyon yaptı. 4'ü kadın 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların evleri de arandı. Yapılan kontrollerde 3 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 110 değişik çaplarda tabanca mermisi, 41 av tüfeği fişeği, 21 şişe sahte rakı ve uyuşturucu içmekte kullanılan 6 adet bong adlı malzeme ele geçirildi. Ayrıca operasyonda yabancı uyruklu 3 kadın da yakalandı. Bu kişiler hakkında, sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 1'i, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlı ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA