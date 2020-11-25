Son dakika! Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Son dakika! Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

25.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:06

Son dakika gündem haberine göre Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.K, V.Ş, M.Y. ve S.C. gözaltına alındı.

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Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları Kuşadası ilçesine getirerek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.

Son dakika! Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika! Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika! Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika! Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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