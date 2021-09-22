Aydın merkezli 17 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 17 ildeki hurda, ağır hasarlı, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte hurdaya ayrılmış araçların motor ve şasi numaralarını incelemeye aldı.

Ekiplerin araştırmasında hurda, ağır hasarlı, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan 34 aracın, motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı tespit edildi.

Aydın merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H.T. ve eşi İ.T, İ.K. ve babası Y.K'nın yanı sıra F.D, Y.Y. ve İ.K. "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 211 tabanca mermisi ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Öte yandan tespit edilen araçlara da el konuldu.

Aydın emniyetine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.