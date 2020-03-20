Aydın merkezi 4 İl'de çek-senet operasyonu: 10 tutuklama
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Didim, Aydın, Yerel

Aydın merkezi 4 İl'de çek-senet operasyonu: 10 tutuklama

Aydın merkezi 4 İl'de çek-senet operasyonu: 10 tutuklama Didim'de adliyeye çıkartılan 15 şüphelinden 10'u tutuklandı Aydın merkezli 4 il'de çek senet çetesine yönelik operasyonda Didim'de gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:59
Aydın merkezi 4 İl'de çek-senet operasyonu: 10 tutuklama

Aydın merkezi 4 İl'de çek-senet operasyonu: 10 tutuklama

Didim'de adliyeye çıkartılan 15 şüphelinden 10'u tutuklandı

AYDIN - Aydın merkezli 4 il'de çek senet çetesine yönelik operasyonda Didim'de gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tehdit, şantaj, mala zarar verme suçlarını işleyen çeteye yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Didim ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çete üyesi 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 750 adet mermi, 4 boş senet, dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Didim Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.Ö, N.Ö, B.Ö.M, K.B, F.K, A.S, L.E, D.E, A.K, S.G ve Y.H tutuklanırken diğer 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezi 4 İl'de çek-senet operasyonu: 10 tutuklama

Kaynak: İHA

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Aydın merkezi 4 İl'de çek-senet operasyonu: 10 tutuklama

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