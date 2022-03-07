Aydın Memecik Zeytinyağı, Mersin'de tanıtıldı

MERSİN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğinin yeni durağı Mersin oldu.

Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım günleri etkinliği Mersin'de gerçekleştirildi. Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council/IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından iki gün süren Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğinde doğru ve kaliteli zeytinyağının kullanımı tüketicilere anlatılarak tadım yaptırıldı. Aydın iline özgü Memecik türü zeytininden elde edilen coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının marka değeri ve bilinirliliğinin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri tüketicilerle paylaşıldı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Ülkemiz için önemli bir emtia olan zeytin ve zeytinyağının marka değerinin ve pazar payının artmasına yönelik önemli çalışmalarda bulunan Borsamız, ilimize özgü Aydın Memecik türü zeytininden elde edilen coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinlikleri vesilesiyle birçok tüketici ile bir araya gelmiş ve kaliteli zeytinyağının ayırt edici özelliklerini anlatmıştır. Mersin'de gerçekleştirdiğimiz Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğimizde Tadım Panelistlerimiz, tüketicilerimize tadım kriterlerini uygulamalı olarak ziyaretçilerle paylaştı "dedi.

Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinlikleri ile kişi başına düşen zeytinyağı tüketimin artmasını ve tağşişle yağ tüketiminin en aza indirilmesini hedeflediklerini ifade eden Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğine katılım sağlayan ziyaretçilere teşekkürlerini iletti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi