Aydın Memecik Zeytinyağı Coğrafi İşareti onayında sona gelindi
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Aydın Memecik Zeytinyağı Coğrafi İşareti onayında sona gelindi

Aydın Ticaret Borsası tarafından 04 Mart 2019 tarih, C2018/025 başvuru numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan "Aydın Memecik Zeytinyağı" coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayınlandı.

Aydın Memecik Zeytinyağı Coğrafi İşareti onayında sona gelindi
16.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:58

Aydın Ticaret Borsası tarafından 04 Mart 2019 tarih, C2018/025 başvuru numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan "Aydın Memecik Zeytinyağı" coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayınlandı. Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan başvuruya herhangi bir itiraz olmaması durumunda Memecik Zeytinyağı üç ay sonra coğrafi işaret belgesini alacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın'ın en önemli ürünlerinin başında gelen "Aydın Memecik Zeytinyağı" ilimizde yetişen Memecik çeşidi zeytinlerden elde edilen, rengi yeşilden altın sarısına değişen renkte, meyve kokusunun yoğun olarak hissedildiği, acılığı ve yakıcılığı belirgin natürel sızma zeytinyağıdır. Aydın Ticaret Borsası olarak "Aydın Memecik Zeytinyağının" bilinirliğini arttırmak için 2015 yılından bu yana Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelimiz ile birlikte 27 ilde yaklaşık 27 bin kişiye "Aydın Memecik Zeytinyağının" tadımını ve tanıtımını yaptırarak nasıl olması gerektiğini anlattık. Coğrafi işaret başvuru hazırlıkları aşamasında coğrafi işaretler danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a, desteğini eksik etmeyen Aydın Milletvekili Mustafa Şavaş'a teşekkürlerimi sunarım. "Aydın Memecik Zeytinyağının" hem ülkemizde hem de uluslararası dünya pazarlarında daha kaliteli daha güvenilir şekilde yerini alması için yapılan çalışmaların sonucunda herhangi bir itiraz olmadığı takdirde 3 ay sonra Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaret belgemizi alacağız. Coğrafi işaret belgemizin alınmasının ardından AB Coğrafi işaret başvuru hazırlıklarına başlanacaktır. İlimize ve üyelerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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