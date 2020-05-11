AYDIN Kuşadası tedbiri elden bırakmadı, AVM'ler boş kaldı
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AYDIN Kuşadası tedbiri elden bırakmadı, AVM'ler boş kaldı

Kuşadası tedbiri elden bırakmadı, AVM'ler boş kaldıAYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), bugün kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

AYDIN Kuşadası tedbiri elden bırakmadı, AVM'ler boş kaldı
11.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:55

Kuşadası tedbiri elden bırakmadı, AVM'ler boş kaldı

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), bugün kapılarını yeniden müşterilerine açtı. İlçede günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği AVM'lerin ilk günde boş kaldı görüldü.

Kuşadası'nda kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart'ta kapatıldı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'ın turizmdeki lokomotif kentinde de AVM'ler bugün saat 11.00 itibariyle kapılarını müşterilerine açtı. İlçede günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği 3 büyük AVM'nin yasağın kalktığı ilk günde boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Kuşadası'ndaki AVM'ler müşterilerini daha önceden oluşturdukları güvenlik noktalarından hijyen kurallarına uyarak içeriye aldı. Girişlerde görevli personel tarafından ziyaretçilerin ateşleri ölçüldü. Alışveriş yapmaya gelenlerden maske takmaları istendi. Ayrıca ziyaretçilere sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları hatırlatıldı. AVM'lerin içindeki belirli yerlere uyarı levhası ile dezenfektan aparatları koyduğu gözlendi.

AYDIN Kuşadası tedbiri elden bırakmadı, AVM'ler boş kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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