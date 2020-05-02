AYDIN Kuşadası sakinleri kısıtlamaya uydu, evde kaldı

Kuşadası sakinleri kısıtlamaya uydu, evde kaldıAYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak, cadde ve plajlar boş kaldı.

Kuşadası sakinleri kısıtlamaya uydu, evde kaldı

AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak, cadde ve plajlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle aralarında Aydın'ın da bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ardından her yıl 100 binlerce yerli ve yabancı turisti kendisine çeken Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, sessizliğe büründü. Sıcak havanın kendisini iyice gösterdiği bugünlerde, deniz ve kumun keyfini insanlar yerine sokak hayvanları yaşadı. Sahil bandında devriye görevi yürüten polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Kenti ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi'nde de sessizlik hakim oldu.

Kaynak: DHA